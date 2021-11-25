الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

محمد أبو جارور في ذمة الله

منظمة حقوقية: معظم حالات العنف ضد المرأة من داخل اسرتها

طبيب أردني يوضح بشأن المتحورات المثيرة للقلق

امر دفاع جديد في الاردن اليوم لمواجهة جائحة كورونا

مندوبا عن الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون

تحويلات مرورية على طريق جابر عمان - المفرق

شكاوى من تعطل تفريغ الحبوب في العقبة والموانئ ترد - فيديو

الأمن : شخص يطعن شقيقه ويخفي جثته في الأغوار الجنوبية

مستشفى المؤسس يرد على اتهامات وفاة فتاة بعد خلع ضرس العقل

وزارة العمل تعلن عن توفر 200 فرصة عمل

الخميس، 25-11-2021 02:49 م

أبو هواش والأشقر يواصلان معركة الإضراب عن الطعام

thumb (8)


الوكيل الإخباري-يواصل الاسيران هشام أبو هواش، ولؤي الأشقر، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، ويواجهان أوضاعًا صحية خطيرة، في ظل تعنت سلطات الاحتلال ورفضها الاستجابة لمطلبهما.

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم الخميس، أن أبو هواش (39 عامًا) من دورا في الخليل، مضرب منذ (101) يوم، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويجري نقله بشكلٍ متكرر إلى المستشفيات، ويواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، وبالأمس أرجأت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في الاستئناف ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، ومدته أربعة شهور، حيث تعذر إحضاره للمحكمة بسبب وضعه الصحي الخطير، ولم تُحدد بعد موعد للجلسة القادمة.


كما يواصل الأسير المعتقل لؤي الأشقر (45 عاماً) من صيدا / طولكرم، إضرابه عن الطعام منذ (46) يوماً، حيث جرى نقله مؤخرًا من زنازين معتقل "الجلمة" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور وضعه الصحيّ. وخلال إضرابه واجه الأشقر عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لا سيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجملة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات.


الأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، كما تعرّض لتحقيق عسكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، وهو متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن "النقب" عام 2007.


يذكر أن المعتقلين أبو هواش والأشقر هما من بين نحو (60) معتقًلا خاضوا إضرابات عن الطعام جلّها كانت رفضًا للاعتقال الإداريّ، علمًا أنّ عدد المعتقلين نحو (500) غالبيتهم معتقلين سابقين أمضوا سنوات في الاعتقال الإداريّ.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
09153426672842959801887613322417

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 3

thumb

الأسير محمد العارضة يعاني ظروفاً قاسية وإهمالا متعمدا لوضعه الصحي

thumb (8)

أبو هواش والأشقر يواصلان معركة الإضراب عن الطعام

193330ab-1882-4c91-9e33-a7ac9437562a

الاحتلال يستدعي محافظ القدس للتحقيق

75408a83de38a077e103bf6c06d124ff

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة

jesh

الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

أخبار متعلقة
1176588

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

CrZRu

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من ميثلون جنوب جنين

240362084_4472044952861049_6311554589922815257_n

الاحتلال يقتحم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد

thumb

الاحتلال يواصل احتجاز الأسير يعقوب القادري بأوضاع حياتية مأساوية

18b7464453444768d8c3141e7602da22

أسير من جنين يدخل عامه الـــ18 والأخير في سجون الاحتلال

unnamed

هيئة الأسرى:الأسير المسن موفق عروق مهدد بفقدان البصر