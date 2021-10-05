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الثلاثاء، 05-10-2021 01:48 م

أحد أسرى نفق الحرية يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

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الوكيل الاخباري- أعلن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، كريم عجوة، أن الأسير محمد العارضة (الذي فر من سجن جلبوع وأعيد اعتقاله)، شرع أمس الاثنين، بإضراب مفتوح عن الطعام.

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وفي بيان صحفي، أشار كريم عجوة إلى أن محمد العارضة أضرب عن الطعام، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام، كاشفا أن "إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمة داخلية للأسير العارضة يوم الجمعة الماضي، وفرضت عليه مزيدا من العقوبات، رغم أنه يعتقل في ظروف عزل قاسية في زنزانة قذرة وعديمة التهوية ومراقبه بالكاميرات".

وأوضح المحامي أن "إدارة السجن فرضت على الأسير العارضة عدة عقوبات تمثلت بـ14 يوما في زنازين العزل الانفرادي، دون أي مقتنيات شخصية حتى البطانية ووسادة النوم، ومنعه من زيارات الأهل، و"الكانتينا"، لمدة شهرين، وسحب الكهربائيات إضافة لفرض غرامات مالية".

هذا وأكد محمد العارضة للمحامي أنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تحسين ظروف اعتقاله الصعبة والقاسية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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