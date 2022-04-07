أربعة معتقلين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

الوكيل الإخباري-أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس، بأن أربعة معتقلين دخلوا أعواما جديدة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

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وبين نادي الأسير، في بيان له، أن المعتقل مسلمة عبد الله أحمد ثابت (47 عامًا)، من طولكرم، دخل عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا، وتمكن خلال فترة اعتقاله من الحصول على الماجستير بالدراسات الإسرائيلية، علماً أنه فقد والدته وهو في الأسر.

كما دخل المعتقل مالك حامد (28 عاماً) من رام الله، عامه الـسادس وذلك منذ اعتقاله عام 2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين، علما أنه يواجه ظروفا عزل خطيرة في زنازين معتقل "مجدو"، منذ شهر كانون أول/ديسمبر العام المنصرم.



كذلك، دخل المعتقل زيد يونس أحمد يونس (45 عامًا) من نابلس، عامه الـ21 في معتقلات الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، علما أنه فقد شقيقه الأسير المحرر أحمد يونس وهو في الأسر.



ودخل المعتقل أحمد تركمان من جنين عامه الـ20 في معتقلات الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.



وفا

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