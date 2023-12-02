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السبت، 02-12-2023 01:46 م

أردوغان: "حماس" ليست منظمة إرهابية

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حكام إسرائيل الذين ظلوا لسنوات ضحايا إبادة جماعية تحولوا إلى قتلة أسلافهم".

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وأضاف أردوغان: "ننتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية ومجازر غزة وفي مقدمتهم نتنياهو".


ولفت أردوغان إلى أن "مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".


وأكد أردوغان على أن ما يحصل الآن هو "عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة"، لا يمكن الصمت إزاء إرهاب مماثل.


كما شدد أردوغان على أن حركة "حماس" ليست منظمة إرهابية كما يعتبرها آخرون قائلا: "ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون".

 

 




 

 


 

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