أردوغان مخاطبا نتنياهو: لعنات أمهات شهداء غزة لن تتركك تفلح

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة".



وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الأحد، أن هذه الأيام "تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

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وتابع: "لماذا؟ أولئك الجدود، أولئك الأطفال، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات ملفوفون بالأكفان، والأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهم إلى القبر، لعناتهن لن تتركك تفلح"، بحسب الوكالة.



وأضاف: "نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك"، وأشار أردوغان إلى أن بلاده تتعامل مع ما يحدث في غزة "من زاوية إنسانية فحسب".



وذكر أن تركيا تدرك مسؤولياتها وتسعى للإيفاء بها عبر خطوات "هادئة وحكيمة"، مؤكدا أنها "لم تخذل في تاريخها من علق آماله على شعبها".

RT