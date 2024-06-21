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الجمعة، 21-06-2024 12:19 م

أرمينيا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان اليوم الجمعة إن أرمينيا اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وجاء في البيان أن أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي "على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".


وكانت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنوا الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.


ونددت تل أبيب في حينها بقرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة واعتبرته مكافأة لحركة حماس، واستدعت سفراءها لدى تلك الدول، في حين رحبت السلطة والفصائل الفلسطينية بهذه الخطوة.


 




 

 


 

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