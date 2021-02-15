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الإثنين، 15-02-2021 03:09 م

في مخيم عقبة

أريحا .. إصابة طفل بانفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال

اسعاف-فلسطيني-1
توضيحية


الوكيل الإخباري - أصيب طفل (10 سنوات)، اليوم الاثنين، بجروح بعد انفجار قنبلة صوت من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بنقل طفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن أصيب بانفجار قنبلة صوتية بيده من مخلفات الاحتلال، خلال تواجده بالقرب من منطقة المقبرة في المخيم، والتي تشهد عادة مواجهات مع الاحتلال.

 

المصدر : وفا 


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