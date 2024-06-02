أريحا .. استشهاد الطفل محمد البيطار متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ أريحا والأغوار حسين حميال، استشهاد الطفل محمد البيطار (17 عاما) متأثراً بإصابته أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر.

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وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم عقبة جبر أمس، وأطلقت النار على طفلين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد أشرف وليد حميدات (16 عاما)، وإصابة البيطار، قبل اعتقاله، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.



ونقلت قوات الاحتلال البيطار إلى إحدى مستشفياته في القدس، قبل الإعلان اليوم عن ارتقائه متأثراً بإصابته الحرجة.



وباستشهاد الطفل البيطار، يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 521 فلسطينيًا بينهم 131 طفلا، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.



