أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ18 في الأسر

الوكيل الإخباري-دخل أسيران من بلدتي كفر دان وكفر راعي بمحافظة جنين، اليوم الخميس، عامهما الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير منتصر سمور لـ"وفا"، أن الأسير سائد صلاح من بلدة كفر دان دخل عامه الـ18 في الأسر وهو محكوم بالسجن لمدة 27 عاما، ورزق بطفلين عن طريق النطف المهربة، وتوفيت والدته وابنته قبل سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعهما.



وأوضح أن الأسير علام ملحم من بلدة كفر راعي دخل عامه الـ18 في الأسر، وهو محكوم بالسجن لمدة 21 عاما.

وفا