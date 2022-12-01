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الخميس، 01-12-2022 05:10 م

أسيران من محافظة جنين يدخلان عامهما الـ21 في الأسر

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الوكيل الإخباري-دخل أسيران من محافظة جنين، اليوم الخميس، عامهما الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير حسن فالح بزور من قرية المغير شرق جنين دخل عامه الـ21 وهو محكوم 27 عاما، فيما دخل الأسير إسلام يسر وشاحي من قرية مثلث الشهداء جنوب جنين عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 19 عاماً، وكان من المقرر الإفراج عنه عند انتهاء حكمه، لكن سلطات الاحتلال قامت بإلغاء الإفراج عنه بحجة محاولة طعن حارس في سجن النقب، وما يزال ينتظر حكماً جديداً.

 

وفا


 




 

 


 

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