الخميس 02-11-2023
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الخميس، 02-11-2023 08:45 ص

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أنّ أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع إلى مصر، الأربعاء، عن طريق معبر رفح.

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وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إنّ الامكانية محدودة لحصول الجرحى على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت أطباء بلاد حدود أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكّنوا من مغادرة غزة.


وقالت المنظمة في بيانها "يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقا، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار".


وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه "يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ".


وفا


 




 

 


 

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