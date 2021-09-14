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الثلاثاء، 14-09-2021 01:24 م

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم أكثر من 100 مستوطن يهودي متطرف، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، في بيان، إن مئة وسبعة عشر مستوطنا متطرفا، وبحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولات مشبوهة وادوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان .

 

المصدر: بترا

 

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