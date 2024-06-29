ألمانيا تدين مصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة بؤر استعمارية

الوكيل الاخباري - أدانت ألمانيا، اليوم السبت، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحثتها على إلغاء قرارها المثير للجدل".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة برلين، مساء يوم أمس، إن "سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".



وأضاف، أن "توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر، ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها".

