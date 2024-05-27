الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بلجيكا تتهم هنغاريا بعرقلة تمويل مساعدات أوكرانيا

"نادمون" .. إسرائيليون يعلقون على تفويت فرصة إنجاز صفقة تبادل

مستوطنون يعتدون على أصحاب محال تجارية بنابلس

ألمانيا تعتبر حكم العدل الدولية بشأن غزة ملزماً لإسرائيل

الصفدي: إسرائيل تستمر في تحدي العالم وتقوض القانون الدولي

الدفاع المدني: التعامل مع 1388 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

لأول مرة في تاريخها.. اليرموك تستخدم الحبر الخاص بالانتخابات الطلابية

شهيد وعشرة جرحى بغارة إسرائيلية على مستشفى لبناني

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر الدجاج في الأسواق

الإثنين، 27-05-2024 01:25 م

ألمانيا تعتبر حكم العدل الدولية بشأن غزة ملزماً لإسرائيل

image


الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين، قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي إن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة ملزم ويجب احترامه.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) أضافت بيربوك، "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام، القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب".


وفي وقت سابق، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.


وأوضحت أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".


واعتبرت المحكمة أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716807572293

مقررة أممية: الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون فرض عقوبات ضد إسرائيل

تفجير 3

الأونروا: الهجمات على رفح مروعة

خخ

"نادمون" .. إسرائيليون يعلقون على تفويت فرصة إنجاز صفقة تبادل

1716804899663

مستوطنون يعتدون على أصحاب محال تجارية بنابلس

اقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

طط

شهيد وعشرة جرحى بغارة إسرائيلية على مستشفى لبناني

أخبار متعلقة
1707627058104

الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح فورا

David Cameron-1

كاميرون يؤكد استمرار بريطانيا في تزويد إسرائيل بالسلاح

144

للمرة الأولى.. بايدن يحدد شروطا على إمدادات السلاح لإسرائيل

000_9MU3EB

بوريل: أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح غير مقبولة

549536

بلينكن: إسرائيل يمكنها القضاء على حماس برفح دون اجتياحها

WhatsApp Image 2024-05-02 at 2.25.26 AM

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم