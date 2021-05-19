الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مذكرة نيابية لسحب الجنسية الأردنية من وسيم يوسف

إيران تبدأ ضخ النفط عبر أنبوب جديد متجاوزة مضيق هرمز

العراق يعلن تلقيح نصف مليون مواطن ضد كورونا

أمانة عمّان تغلق 25 منشأة مخالفة

صحفي من غزة لـ الوكيل : 12 عائلة غزاوية تم مسحها من السجل المدني

نقابة الأطباء : نحو 50 طبيبا من 6 اختصاصات بانتظار الذهاب إلى غزة

بيان هام صادر عن الضمان الاجتماعي

سـ ـ رايا القدس تهدد العدوان : قادرون على مواجهتكم لشهور طويلة

شاهد | بايدن يهدد صحفيا بالدعس بعد ان سأله عن القضية الفلسطينية

مشروعا قانون البلديات واللامركزية إلى القانونية والإدارية

الأربعاء، 19-05-2021 12:05 م

ألوية الناصر صلاح الدين تقصف موقع صوفا العسكري

trr-1


الوكيل الإخباري- نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، فيديو يوضح لحظة اطلاقها صاروخ تجاه العين الثلاثة من خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، قصفها مستوطنات غلاف غزة والقدس، وبئر السبع وتل أبيب واسدود سديروت، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المدنيين والأبراج التي تضم الشركات الإعلامية والمؤسسات الصحفية.

ونقلا عن سرايا القدس وفق بيان الإعلام الحربي : "سرايا القدس تدك موقع "مارس" الجديد شرق خانيونس بقذائف الهاون الثقيل، وموقعي "نير عوز" و "صوفا" بقذائف الهاون عيار 120 ملم".

اضافة اعلان

وتابع البيان، "كما استهدفت سرايا القدس كافة مواقع ومغتصبات مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".


ووأضاف البيان "العدو يعترف بوقوع أضرار في عدد من المباني في مجمع أشكول جراء القصف الأخير لسرايا القدس.. تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".



المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ضيف

إعلام الاحتلال : 12 قتيلا و333 مصابا جراء صواريخ المقاومة منذ بداية التصعيد

6661f46f-b0f8-4a32-9d8a-2bad15b179c3

قرار عاجل من نتنياهو خوفاً من صواريخ المقاومة

9998963745

المقاومة في غزة تستهدف تجمعات عسكرية تابعة للاحتلال

E07C1D50-8591-4913-9471-A858A39C247B

نتنياهو : إذا اعتقدت حماس أنها تنتصر فهذه هزيمة لنا

fb

6 شهداء بغارات الإحتلال على غزة

00FDY

سـ ـ رايا القدس تهدد العدوان : قادرون على مواجهتكم لشهور طويلة

أخبار متعلقة
w

جيش الاحتلال : لا نستطيع تدمير صواريخ المقاومة بالكامل

download

الكشف عن سبب فشل 'القبة الحديدية' في اعتراض الصواريخ

20210510_2_48215676_65008762-1170x600

سقوط صاروخ بشكل مباشر على احد المنازل في اسدود المحتلة - صور

2020-12-29T100536Z_632794626_RC2YWK9WBU9R_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-DRILL

غزة: استمرار العملية العسكرية واطلاق 3000 صاروخ على مدن الاحتلال

عش

عسقلان وبئر السبع وإسدود تحت قصف صاروخي مكثف

Flickr_-_Government_Press_Office_(GPO)_-_Patriot_missiles_being_launched_to_intercept_an_Iraqi_Scud_missile

المقاومة تطلق اكثر من 100 صاروخ قبل قليل باتجاه المستوطنات