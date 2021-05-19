ألوية الناصر صلاح الدين تقصف موقع صوفا العسكري

الوكيل الإخباري- نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، فيديو يوضح لحظة اطلاقها صاروخ تجاه العين الثلاثة من خانيونس جنوب قطاع غزة.



وتواصل المقاومة الفلسطينية، قصفها مستوطنات غلاف غزة والقدس، وبئر السبع وتل أبيب واسدود سديروت، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المدنيين والأبراج التي تضم الشركات الإعلامية والمؤسسات الصحفية.



ونقلا عن سرايا القدس وفق بيان الإعلام الحربي : "سرايا القدس تدك موقع "مارس" الجديد شرق خانيونس بقذائف الهاون الثقيل، وموقعي "نير عوز" و "صوفا" بقذائف الهاون عيار 120 ملم".

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وتابع البيان، "كما استهدفت سرايا القدس كافة مواقع ومغتصبات مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".



ووأضاف البيان "العدو يعترف بوقوع أضرار في عدد من المباني في مجمع أشكول جراء القصف الأخير لسرايا القدس.. تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".







المصدر- روسيا اليوم