السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

هذا ما قاله ابن المصور الشهيد سامر أبو دقة

اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي مكثف في حي الشيخ رضوان بغزة

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات أميركية ألمانية حول الأوضاع في غزة

"أنصار الله" تهدد بمرحلة جديدة من التصعيد - تفاصيل

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات السبت 16/ 12/ 2023

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم جباليا

البيت الأبيض: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في غزة مفجع ومأساوي

واشنطن بوست: أبو دقة كان مبتسما دائما

عاجل

اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي مكثف في حي الشيخ رضوان بغزة

السبت، 16-12-2023 06:51 ص

"أنصار الله" تهدد بمرحلة جديدة من التصعيد - تفاصيل

١


الوكيل الاخباري - هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وصرح قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله" اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "عملية الاستهداف التي طالت سفينة (إم إس سي ألانيا) تمت غرب جزيرة حنيش محافظة الحديدة غرب اليمن".


وأضاف القادري: "جميع السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تم استهدافها لم تستجب للنداءات، وتعامُلنا معها يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية".


وتابع القيادي اليمني: "تعاملنا خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق ولدينا أسلحة قادرة على الإغراق أيضا، وإذا لم يستجب الصهاينة لوقف العدوان على غزة فستكن هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على الصهاينة"، على حد تعبيره.


وأكد القادري "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".


وأشار قائد لواء الدفاع الساحلي في "أنصار الله"، إلى أن الجماعة "لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانئها".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

ق

هذا ما قاله ابن المصور الشهيد سامر أبو دقة

photo_2023-12-08_08-05-08

اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي مكثف في حي الشيخ رضوان بغزة

ل

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

ب

مباحثات أميركية ألمانية حول الأوضاع في غزة

ه

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم جباليا

أخبار متعلقة
ه

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم جباليا

08878

اليوم الـ 54 على حرب غزة.. الهدنة في يومها السادس ومساعٍ دولية لتكون طويلة الأمد

ووو

الحوثيون: قرارنا بإغلاق البحر الأحمر في وجه العدو "مازال قائما"

ع

فيديو - اخر ظهور للسفينة الإسرائيلية التي سيطر عليها الحوثيين

١

الاحتلال يشن غارات مكثفة وقصف عنيف يسبق بدء الهدنة الإنسانية

368415

مع ترقب بدء الهدنة .. الاحتلال يستمر في عدوانه على غزة لليوم الـ48