الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

أمسية شعرية في الرصيفة بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 60

الزرقاء : الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات بالظليل

الملك للمتقاعدين العسكريين: أنا تعلمت منكم - فيديو

نقل منصة حقك تعرف إلى وكالة الأنباء الأردنية

‏هولندا تعلن رسميًا رفع جميع قيود كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

كندا: استقالة قائد شرطة أوتاوا على خلفية احتجاجات سائقي الشاحنات

تنديد أوروبي بدعوة روسية للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بأوكرانيا

الناطق الرسمي للحكومة: 41 إذاعة و24 محطة تلفزيون مسجلة رسمياً.. والإعلام الأردني في ضائقة

التربية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وسام العطاء تكرم الأيتام وأمهاتهم بمادبا

الثلاثاء، 15-02-2022 08:34 م

أوقاف القدس: حزام إسرائيلي كبير حول المسجد الأقصى للاستيلاء على مساكن الفلسطينيين

Screenshot_31


الوكيل الاخباري - قال المدير العام لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، إن المتطرفين يحاولون إشعال مدينة القدس المحتلة، في ظل "توتر كبير" في المنطقة.

اضافة اعلان

وتحدث الخطيب، عبر "المملكة"، عن علمه بخطط إسرائيلية لعمل حزام كبير حول المسجد الأقصى المبارك وحول البلدة القديمة للاستيلاء على كل المساكن في المنطقة.


ورأى الخطيب أن تلك الخطط والممارسات لا تبشّر بخير ولا تؤدي إلى سلام أو تعايش في المنطقة، ودعا إلى وقف تلك الخطط، وتساءل عن إقدام عضو كنيست متطرف على المجيء للمنطقة ووضع خيمة والإقامة فيها، واصفا الخطوة بـ "الاستفزازية".


وأشار الخطيب إلى وجود عراقيل إسرائيلية لإدخال الحراس إلى المسجد الأقصى منذ عام 2017، وعراقيل في مشاريع الأوقاف وإدخال المواد للمسجد الأقصى، لكن جهودا حثيثة يبذلها الأردن بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني لتعمل دائرة الأوقاف بكامل طاقتها، ولتسيير المشاريع.


وعيّنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، 15 حارسا جديدا للمسجد الأقصى المبارك، وتحدث الخطيب، عن إدخال 150 كشافا كهربائيا، في ظل وجود ترتيبات تتعلق بشهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ناصر أبو حميد

نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى 'برزلاي' لوجود ماء على الرئتين

gosFK

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في سلواد شرق رام الله

1tgoV

الاحتلال يواصل تدريباته في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية

thumb

الاحتلال يخطر بهدم منزل وبيت تعبئة زراعي في قرية كردلة بالأغوار الشمالية

ZfFg7

وزير داخلية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

9a35a33549e5c3054fda78d496621504 (1)

الاحتلال يصادر مضخة وخلاط باطون في قلقيلية

أخبار متعلقة
image (14)

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

image (8)

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

6202bc323e9e8

سرايا القدس تستهدف قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالرصاص جنوب غرب جنين

2020-05-11T131105Z_1791902120_RC2DMG9DMSFH_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-PRISONERS-BANKS

اشتية يطالب بوقف المخططات الاسرائيلية الرامية إلى ابتلاع الأراضي الفلسطينية

main_image61e6ebb7d664f

إصابة إثنين من جنود الاحتلال بانفجار داخل قاعدة عسكرية بالقدس

main_image61e55997adaf3

شهيد برصاص الاحتلال في الخليل