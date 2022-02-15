أوقاف القدس: حزام إسرائيلي كبير حول المسجد الأقصى للاستيلاء على مساكن الفلسطينيين

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، إن المتطرفين يحاولون إشعال مدينة القدس المحتلة، في ظل "توتر كبير" في المنطقة.

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وتحدث الخطيب، عبر "المملكة"، عن علمه بخطط إسرائيلية لعمل حزام كبير حول المسجد الأقصى المبارك وحول البلدة القديمة للاستيلاء على كل المساكن في المنطقة.



ورأى الخطيب أن تلك الخطط والممارسات لا تبشّر بخير ولا تؤدي إلى سلام أو تعايش في المنطقة، ودعا إلى وقف تلك الخطط، وتساءل عن إقدام عضو كنيست متطرف على المجيء للمنطقة ووضع خيمة والإقامة فيها، واصفا الخطوة بـ "الاستفزازية".



وأشار الخطيب إلى وجود عراقيل إسرائيلية لإدخال الحراس إلى المسجد الأقصى منذ عام 2017، وعراقيل في مشاريع الأوقاف وإدخال المواد للمسجد الأقصى، لكن جهودا حثيثة يبذلها الأردن بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني لتعمل دائرة الأوقاف بكامل طاقتها، ولتسيير المشاريع.



وعيّنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، 15 حارسا جديدا للمسجد الأقصى المبارك، وتحدث الخطيب، عن إدخال 150 كشافا كهربائيا، في ظل وجود ترتيبات تتعلق بشهر رمضان المبارك.