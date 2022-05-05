أوقاف غزة تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية

الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، يوم الخميس، المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للمقدسات الإسلامية في فلسطين، والتي تتعرض لاعتداءات وانتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومتكررة.

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واستهجنت وزارة الأوقاف، في بيان وصل "صفا"، الموقف الدولي الصامت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية فيها.

وثمّنت وزارة الأوقاف مواقف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة للممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك.



وحيّت صمود أهالي مدينة القدس المحتلة وأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل الذي يرابطون في ساحات وباحات المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات قطعان المستوطنين، واعتداءات سلطات الاحتلال.



ودعت إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه وحمايته وإشعال نيران المواجهة تحت أقدام الاحتلال دفاعاً عنه وعن مدينة القدس.

صفا