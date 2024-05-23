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الخميس، 23-05-2024 07:13 ص

أوقاف غزة تندد بمنع الاحتلال الفلسطينيين من أداء الحج

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الوكيل الاخباري - نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، الأربعاء، بمنع الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من أداء فريضة الحج هذا العام بسبب احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، في إطار عدوانه المتواصل للشهر الثامن على التوالي.

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وقالت الوزارة إن "العدوان الإسرائيلي المتواصل، واحتلال معبر رفح البري، يتسببان بالحيلولة دون إتمام موسم الحج لحجاج قطاع غزة لهذا العام 1445هـ 2024".
وأضاف في بيان، أن "منع آلاف من مواطني غزة من أداء فريضة الحج، يعد انتهاكا واضحا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني".


وشددت على أن منع الفلسطينيين من أداء فريضة الحج "يشكل جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأماكن العبادة، وفي مقدمتها قصف وتدمير 604 مساجد بشكل كلي، وإلحاق أضرار بليغة بـ200 مسجد، وقصف 3 كنائس".


ودعت الوزارة الفلسطينية كلا من مصر والسعودية إلى "الضغط على جميع الأطراف، وفي مقدمتها الاحتلال، لتمكين أهالي غزة من إقامة شعيرة الحج لهذا العام".


 




 

 


 

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