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الجمعة، 17-05-2024 10:17 ص

أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف العائم

رصيف


الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الأميركي الجمعة أن الحمولة الأولى من المساعدات الانسانية المخصصة لغزة عبر الميناء العائم الذي أقامته واشنطن، تمّ تفريغها وبدأت الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان "اليوم قرابة الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة، 06,00 ت غ)، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الانسانية بالتحرك نحو الشاطئ عبر الميناء المؤقت في غزة.


وذكرت أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة.


وأضافت "هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري طبيعته بالكامل إنسانية وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية".


 




 

 


 

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