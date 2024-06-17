أول أيام الأضحى.. عيدٌ دامٍ بغزة جراء قصف الاحتلال

الوكيل الإخباري- في أول أيام عيد الأضحى، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات الحربية مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

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ومنذ ساعات الصباح، لم تتوقف مدفعية الاحتلال عن قصف أحياء مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى تدمير المنازل وأضرار في الطرقات والبنى التحتية.

وأطلق جيش الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة تجاه مركبات إسعاف أثناء محاولتها انتشال جثامين شهداء في حي تل السلطان غربي رفح استشهدوا في وقت سابق، وفق شهود عيان.



وأوضح الشهود لمراسل الأناضول، أنه لم تسجل أي إصابات بين الطواقم الطبية داخل مركبات الإسعاف، بينما تضررت أجزاء من سيارة وتحطم زجاجها.

وأفادوا بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها باتجاه منازل الفلسطينيين في الحيين السعودي وتل السلطان برفح.



وزاد الشهود، بأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المدينة، جراء استهدافات قوات الاحتلال ونسف منازل الفلسطينيين في المناطق التي تتوغل فيها.

قصف الفلسطينيين



غربي رفح، استشهد فلسطيني جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال أثناء سيره في أحد الشوارع، في حين أصيب عشرات آخرون بينهم أطفال ونساء بقصف منزل بحي تل السلطان الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي.



وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثماني فلسطينيين اثنين، استشهدا في منطقة بئر كندا في حي تل السلطان، بعد قصف الاحتلال للمنطقة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأفاد الدفاع المدني في غزة في بيان بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح بعد قصف إسرائيلي للمنطقة.



واستهدفت غارة جوية للاحتلال أرضًا زراعية في منطقة حي السلام جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع دون اتضاح سقوط قتلى أو جرحى، وفق مراسل الأناضول.



كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح، حسب شهود عيان للأناضول.



ونسف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية في الحي السعودي غربي رفح، حسب شهود عيان آخرين للأناضول.



أطفال بمرمى النيران

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.



وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة للأناضول، إن طواقمه "انتشلت 9 شهداء، بينهم 6 أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى، من مخيم البريج وسط القطاع".



وفي مدينة غزة، أصيب 3 فلسطينيين، في قصف للاحتلال استهدف مناطق مختلفة.



وأفاد مراسل الأناضول بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة؛ ما أصاب منازل الفلسطينيين بقذائف واشتعال النيران فيها.



وقال شهود عيان للمراسل إن 3 فلسطينيين أُصيبوا بقصف شنته طائرات مسيّرة للاحتلال على مناطق مختلفة بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.



استهداف نازحين

وشمالي قطاع غزة، استشهد شخص وأصيب آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال سطح مدرسة غازي الشوا، التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون، حسب مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان لمراسل الأناضول.



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