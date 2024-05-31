أول تعليق من حماس على صفقة التبادل وخطة وقف إطلاق النار التي اقترحها بايدن

الوكيل الإخباري

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- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الاعمار وتبادل للأسرى.واعتبرت الحركة في بيان رسمي أصدرته أن هذا الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة هو نتاج الصمود الأسطوري للشعب المجاهد ومقاومته الباسلة.وأكدّت الحركة على موقفها الاستعداد للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال الإسرائيلي التزامه الصريح بذلك.