أول تعليق من ذوي الاسرى الاسرائيليين الذين رفض الاحتلال استلامهما

الوكيل الإخباري- تحدث الشاب الاسرائيلي دانييل ليفشيتز عن الحالة الصحية لجديه نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز اللذين يتم احتجازهما كرهائن لدى حماس والتي ابدت حركة المقاومة استعدادها الكامل لتسليمهم الى ذويهم دون مقابل في حين رفض الجانب الاسرائيلي ذلك .



ليفشيتز أكد بمقابلة تلفزيونية أن جديه مريضان وفي حاجة ماسة إلى الأدوية، ودعا إلى تكثيف الجهود العربية والدولية للإفراج عن جميع الأسرى، حيث يجب أن تكون هذه القضية أولوية.



وأعلن النطاق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة،امس السبت أن المقاومة أبلغت الجانب القطري بجاهزيتها لإطلاق سراح الاسيرين "نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز" دون مقابل ولدواع انسانية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت استلامهما.

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