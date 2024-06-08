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السبت، 08-06-2024 05:31 م

أول رد من المقاومة حول استعادة الاحتلال لعدد من الأسرى في غزة

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الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما أعلنه جيش الاحتلال عن استعادة عدد من أسراه بعد أكثر من 8 أشهر من العدوان لن يغير فشله الاستراتيجي.

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وأضافت أن جيش الاحتلال أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى أن المقاومة لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وهي قادرة على زيادة غلتها.


وتابعت أن مقاتلي المقاومة اشتبكوا مع جنود جيش الاحتلال لساعات طويلة في مخيم النصيرات وألحقوا بهم الخسائر.


وشددت على أن مشاركة الولايات المتحدة في العملية التي نفذها الاحتلال في النصيرات يثبت تواطؤها في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، وعدم اهتمامها بحياة المدنيين.

 




 

 


 

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