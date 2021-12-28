"أونروا": صرف مساعدات لمتضرري العدوان الأخير على غزة اعتبارا من الأربعاء

الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، البدء بصرف المساعدات النقدية للعائلات التي تضررت منازلها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، اعتبارا من الأربعاء.

اضافة اعلان



وقالت "الأونروا"، في بيان الثلاثاء، إنه ضمن الجهود لمساعدة العائلات التي تضررت منازلها خلال العدوان الأخير في أيار/ مايو 2021 على غزة، ستبدأ بصرف مساعدات نقدية لإعادة الإعمار من خلال البنوك، بحيث سيتم توزيع 8136931 دولارا مخصصة لإعادة إعمار 4118 منزلاً لحقت بها أضرار جزئية طفيفة أو بالغة.



وأوضحت أنه سيتم تخصيص تلك المساعدات النقدية لإصلاح 3947 منزلا لحقت بها أضرار جزئية طفيفة، حيث سيتلقى أصحابها تعويضات نقدية على دفعة واحدة، ولإعادة بناء 171 منزلا لحقت بها أضرار جزئية بالغة، حيث سيتم دفع التعويضات لأصحابها على دفعتين.