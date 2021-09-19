الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

الغانمي يلتقي أبناء الجالية العراقية في عمان

نقص الوقود يُهدد النظام الصحي اللبناني

ايعاز حكومي بشأن دوام موظفين

وفاة طالب أردني في روسيا

الحنيطي يلتقي رئيس أركان الجيش السوري

19 ألف جرعة من لقاح كورونا أعطيت الأحد

من هو محتضن أبطال نفق الحرية في جنين ؟

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توقيف صاحب مزرعة بعد وفاة طفل

الأحد، 19-09-2021 05:40 م

أيهم كممجي يروي تفاصيلًا مثيرة عن حريته واعتقاله في جنين

w


الوكيل الاخباري - قال الأسير المحرر المعاد اعتقاله أحد أبطال عملية "نفق الحرية" أيهم كممجي إنه ومنذ اليوم الثالث لحريته كان موجودًا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقل محامي هيئة شؤون الأسرى عن كممجي قوله إنه التقى مع مناضل نفيعات بعد ستة أيام من تاريخ انتزاع الحرية.

وأكد أنه تعرض للتنكيل والتعذيب خلال اعتقاله وأن الاحتلال أطلق النار عليهما مرتين خلال هروبهما.

وأشار أيهم إلى أنه تعرض لإطلاق نار في بلدة العفولة وفي محيط فتحة للجدار قرب سالم بجنين.

وذكر أن جنود الاحتلال في العفولة وقفوا فوق رأس كممجي ونفيعات وهم مختبئين بين الحشائش ولم يعثروا عليهما.

وقال كممجي إنه: "أثناء ملاحقتنا في أراضي48 وقف جندي فوق رأسي وصادر أغراضي لكنه لم يراني".

وأشار المحامي إلى أن أيهم بحاجة لطبيب مختص نتيجة ألم في الصدر والرقبة والظهر ولم يتلقى أي علاج حتى اللحظة أو يعرض على طبيب مختص.

وبين أنه كان يتواجد في مخيم جنين ثم انتقل للبيت قبيل اعتقاله بلحظات نتيجة المراقبة، ولم يرد توريط أحد في ما جرى، لافتا إلى أن عدد كبير من الجنود شاركوا باعتقالهما.

وأكد أن كممجي بصحة جيدة وكان حلم أيهم زيارة قبر والدته في جنين .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

من هو محتضن أبطال نفق الحرية في جنين ؟

03097552718075833833377031838018

الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

b36db6ee-21ef-4293-9bde-8b6eeb1d9516

الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح باسم شوامرة لخمسة أيام

1516280921-9250-3

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة غرب سلفيت

احتلال

48 مستوطنا يهوديا متطرفا يقتحمون الأقصى

7covV

تفاصيل جديدة من أبطال نفق الحرية حول عملية الهروب من سجن جلبوع

أخبار متعلقة
٢٠١٩٠٥١٠_١٠٤٣٥٠

وزير الاحتلال : أحد الفلسطينيين اللذين مازالا هاربين قد يكون وصل الضفة الغربية

w

مسيرات بالضفة والداخل الفلسطيني تضامناً مع الأسرى

d

عمليات تمشيط واسعة غرب جنين بحثاً عن الأسيرين كممجي وانفيعات

613569399000c

حكومة الاحتلال تطلب تمديد وقت الرد على التماس بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر

612c066464f24

عباس يبحث مع غانتس العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية