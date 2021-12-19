الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح المدرسة الحقلية النسائية الثالثة في قصبة المفرق

الملك يطلع على مخرجات خطة استراتيجية العقبة للأعوام الخمسة المقبلة

العضايلة يلتقي المشاركين في الملتقى الإبداعي لطلبة اتحاد جامعات العربية

تطوير العقبة وموانئ أبوظبي توقعان اتفاقيات لتطوير بنى تحتية متقدمة

اجتماع يبحث الآثار السلبية لتخفيض الرسوم الجمركية على الصناعة الوطنية

ثقافة الطفيلة تكرم عددا من الشباب والشابات المبدعين

72 ألف مواطن في الطفيلة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري": الأمطار ستكون "ممتازة" والأجواء باردة جداً وزخات ثلجية بهذه المناطق

الصفدي يؤكد ضرورة العمل بشكل فاعل ومنهجي لمساعدة الشعب الأفغاني

قرض جديد بـ 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي للأردن

الأحد، 19-12-2021 03:27 م

إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير ثائر حماد

7u4cc-1591786929-jpeg-1591786929.wm


الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير ثائر حمّاد إلى العزل الانفرادي في سجن "نفحه".

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أنّ قرار العزل جاء تبعاً لقرار إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ توصيات الّلجنة التي حقّقت في قضية "نفق الحرية"، والتي كان من توصياتها تبديل مواقع الأسرى في الأقسام والغرف، ما رفضه الأسير حمّاد.


يذكر أن الأسير حمّاد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، وحُكم بالسجن 11 مؤبدا.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7xvyY

الإعلان عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر كانون ثاني المقبل

برلم

البرلمانية الفلسطينية العربية تدعو لتشكيل لجنة أممية لرصد الانتهاكات في سجون الاحتلال

wA9pj

الاحتلال يغلق مداخل سبسطية بالمكعبات الاسمنتية

7777

الاحتلال يقتحم الخضر ويفحص كاميرات مراقبة في أحد المحال التجارية

0e29baee-5d23-4eb4-a73a-e0e1d22ef8c1

محكمة الاحتلال ترفض التماسا للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 125 يوما

image_750x_613307eb62652

إخلاء مدرستين في تل غرب نابلس

أخبار متعلقة
تنزيل

الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة أدت لتفاقم وضعه الصحي

OIP (1)

الاحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجهين للزيارة بدعوى عدم تلقي جرعة لقاح كورونا

373212_8_1598100279

الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ117

ghom1-jpeg-66520930140193993

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين و7 أشهر

istockphoto-1133862799-170667a

الأسير محمد داود يدخل عامه الـ35 في سجون الاحتلال

ed9704c6-cc0e-4747-8bbc-5d3c556c8c3b

رغم خطورة وضعه الصحي: الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 112