إدانات دولية وعربية واسعة لمجازر الاحتلال بحق النازحين جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري - تواصلت الإدانات الدولية والعربية المنددة بالمجزرة الكبيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في المواصي وخان يونس ومخيم الشاطئ وراح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح.

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ودانت منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، بشدة المجازر البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت في المواصي وخان يونس ومخيم الشاطئ في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.



واعتبرت المنظمة ذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية التي ما يزال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، مجددة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ تسعة شهور، وضمان احترام وتنفيذ إسرائيل، قوة الاحتلال، لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



بدورها، دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم، إقدامَ سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة في "خانيونس" راح ضحيتَها مئات الفلسطينيين بين شهيدٍ ومُصاب.



وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة الشنعاء، ومواصلة الاحتلال لانتهاكاته السافرة لكلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.



وشدَّد على الضرورة المُلحّة لتدخُّل المجتمع الدولي لإيقاف هذه السلسلة المتواصلة من المذابح المروّعة التي تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابَها من دون رادع.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وجددت السعودية مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.



كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له اليوم مخيم النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن دولة الكويت تعتبر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة تدل بما لا يدع مجالا للشك أن تلك القوات ترتكب جرائم حرب وتستخف بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي.



ودانت جمهورية مصر بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.



وطالبت مصر في بيان لوزارة الخارجية والهجرة، اليوم، إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المدنيين العُزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزامًا بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات.

وأكدت مصر أن تلك الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليًا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مُخزٍ.