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إرجاء البت في قضية تهجير عائلات بالقدس

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الأربعاء، 26-05-2021 02:03 م

قرار بتهجير 6 شقق

إرجاء البت في قضية تهجير عائلات بالقدس

كفى
توضيحية


الوكيل الإخباري - أرجأت محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، اليوم الأربعاء، البت في قضية تهجير عائلات من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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وكانت المحكمة المذكورة عقدت الجلسة للنظر في قرارات تهجير 6 شقق سكنية من أصل 86 في حي بطن الهوى في سلوان.


وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، الباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب، إن الاحداث التي جرت في حي الشيخ جراح، حالت دون تمكن المحكمة من إصدار قرار لصالح المستوطنين.


وأضاف أن قرار إخلاء المنازل هو قرار سياسي وليس قضائي، مؤكدا أن المتضامنين سيبقون متواجدين في حي بطن الهوى لدعم صمود الأهالي.


وكانت قوات الاحتلال قمعت صباح اليوم الأربعاء، المشاركين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، بالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة.

 

المصدر : وفا

 

 




 

 


 

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