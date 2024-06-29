السبت 29-06-2024
الوكيل الاخباري
 

4 شهداء وإصابات في غارة للاحتلال على مدينة غزة

147122 طالبا وطالبة "توجيهي" يتقدم لمبحث الرياضيات اليوم

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

وفيات السبت 29/ 6/ 2024

إسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع قوات الاحتلال في نابلس

الاحتلال يقصف مخيمات نازحين برفح وتحذير من خروج آخر مستشفيات الشمال عن الخدمة

اعتبارا من الاثنين المقبل.. هكذا ستصبح تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن

مطالب بزيادة عدد العربات في تلفريك عجلون

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

السبت، 29-06-2024 06:15 ص

إسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

٤


الوكيل الاخباري - تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

اضافة اعلان


جاء ذلك بحسب بيانين، الجمعة، لوزارة الخارجية الإسبانية ومحكمة العدل الدولية.


وذكرت "الخارجية الإسبانية"، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.


وأكدت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل بحسب البيان "الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين".


وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شهداء٤

4 شهداء وإصابات في غارة للاحتلال على مدينة غزة

احتلال

كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع قوات الاحتلال في نابلس

images (1)

استشهاد طفلين وإصابة 5 أشخاص بقصف للاحتلال وسط غزة

WhatsApp Image 2024-06-28 at 10.50.10 PM

الاحتلال يقصف مخيمات نازحين برفح وتحذير من خروج آخر مستشفيات الشمال عن الخدمة

WhatsApp Image 2024-06-28 at 10.25.16 PM

إعلام إسرائيلي: وزراء يتعمدون إهانة رئيس الأركان

WhatsApp Image 2024-06-28 at 8.31.41 PM

إعلام عبري يكشف خسائر جيش الاحتلال في غزة

أخبار متعلقة
غزة-فلسطين

الدويري يكشف طبيعة العمليات العسكرية البرية للاحتلال في غزة

kl

تعليق الدراسة في إسرائيل للمطالبة بتبادل الأسرى

111

محكمة ألمانية ترفض طلبا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

WhatsApp Image 2024-06-08 at 9.16.15 PM

كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة

WhatsApp Image 2024-06-03 at 6.46.14 PM

تطورات إنهاء الحرب في غزة والتوصل لصفقة تبادل

thumbs_b_c_39f3187a545a401cac75468ff80dcba1

كشف تفاصيل خطة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى