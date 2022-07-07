إستشهاد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام للأقصى

الوكيل الإخباري - واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الأربعاء، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل وأصيب آخر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 46 مواطنا من مختلف أرجاء الضفة، وهدمت محال تجارية في الخليل، وتوغلت آليات الاحتلال شمال قطاع غزة، واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى.



استشهاد شاب وإصابة آخر بجنين وإصابات بالقدس وأريحا وطولكرم

استشهد الشاب رفيق رياض غنام (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.

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وكان الشاب غنام أصيب بجروح وصفت بالخطيرة بينما كان أمام منزله، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، فجر اليوم، حيث تم اعتقاله بعد إصابته وشاب آخر.



كما أصيب الشاب فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق.



ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزل الشاب عرسان في المخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل مكثف.



وفي أريحا، اعتدت قوات الاحتلال، على المواطن عطالله سليمان مليحات، خلال اقتحامها منطقة عرب المليحات غربا، بالضرب بأعقاب البنادق وأصابوه بجروح.



وفي طولكرم، أُصيب شاب بالرصاص الحي في الفخذ، أثناء تواجده أمام منزله في مخيم نور شمس، خلال عملية اعتقال ثلاثة شبان، وتم نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.



وفي القدس، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب بالضرب، وحررت مخالفات للمواطنين وألصقتها على مركباتهم.

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