الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 02:09 م

إستمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة في ظروف صحية صعبة

زيارات-الأسرى


الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسيرة شذى أبو فنونة (60 عاما) من مدينة رام الله، ما زلت موقوفة في معتقل الدامون، وخضعت لعدة جلسات تحقيق وعرضت على المحكمة في عوفر عدة مرات.

والأسيرة أبو فنونة تشغل منصب مدير عام لجان العمل الصحي، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها بتاريخ 7/7/2021.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسيرة أبو فنونة تعاني من وضع صحي صعب، يتمثل في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومشاكل في القولون، وهي بحاجة إلى رعاية طبية وعلاج مستمر، كما أنها بحاجة إلى أن تخضع لعملية ليزر في عينها إلا أن عيادة السجن تماطل بإجرائها.

ونقلت محامية الهيئة عن الأسيرة أبو فنونة، أن الأسيرات يتعرضن إلى إنتهاكات مستمرة من قبل إدارة سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن هناك أسيرات لا يزرن أبناءهن وهن قلقات عليهم وحالتهن النفسية صعبة. كما اشتكت الأسيرات من وجود كاميرات مراقبة داخل ساحة الفورة، كما يعانين من نقص في كمية الطعام المقدم لهن.

وبينت هيئة الأسرى أن الأسيرة إيناس عصافرة (28 عاما) من مدينة الخليل، تعاني من أوجاع في المفاصل ومشاكل في القولون العصبي، وهي أم لطفلين، وزوجها أسير محكوم بالمؤبد وتقضي حكما بالسجن لمدة (30) شهرا ومن المقرر الإفراج عنها بتاريخ 23-12-2021.

يذكر أن عدد الأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ (34) أسيرة يقبعن جميعهن في معتقل الدامون.

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وفا

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