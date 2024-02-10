السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

العثور على جثمان الشهيدة الطفلة الفلسطينية هند رجب و5 من أفراد عائلتها

توترات الشرق الأوسط تلهب أسعار النفط

الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والأعلام ترتفع

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي

بمقدار 9 دولارات .. ارتفاع ملحوظ على أسعار القمح عالمياً

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويغلق مداخل بيت أمر شمال الخليل

فرصة للاقتناء .. انخفاض على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

السفير الأردني في قطر: يوجد تنسيق تام مع الجانب القطري بخصوص الجماهير

السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس

السبت، 10-02-2024 07:36 ص

إسرائيل ترفض شروط حماس وواشنطن توفد بيرنز للقاهرة

١١


الوكيل الاخباري - قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة إن الحركة بحثت موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء بالقاهرة، وإنها تنتظر الرد الإسرائيلي.

اضافة اعلان


جاء ذلك في أعقاب وصول وفد من الحركة -الخميس- للعاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى عددا من المسؤولين المصريين "لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار"، حسبما أعلنت الحركة.


في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبدت استعدادها للتفاوض على أساس مقترح اجتماعات باريس، وإنها سلمت قطر ومصر ردها على مقترح حماس، وإن الرد تضمن رفض جزء كبير من مطالب الحركة.
وحسب المسؤول، فإن إسرائيل ترفض الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة.


وأشار إلى أن إسرائيل رفضت انسحاب الجيش من الممر الذي يقسم قطاع غزة في وقت مبكر من المرحلة الأولى، كما أبلغت الوسطاء أنها لن توافق على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.


وأضاف أن تل أبيب أبدت استعدادها لدراسة انسحاب الجيش من مراكز المدن في قطاع غزة، لكنها أوضحت للوسطاء أنها غير مستعدة لمناقشة رفع الحصار عن القطاع.


لكن المسؤول الإسرائيلي أكد أن إسرائيل تعمل مع مصر وقطر على تقليص الفجوة بما يمكّن من إجراء مفاوضات جادة.


ويعد وقف العدوان على قطاع غزة من أبرز النقاط الإشكالية في المفاوضات، إذ ترفض فصائل المقاومة نقاش أي مقترحات قبل وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار عن القطاع.


في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيبعث مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى مصر لعقد اجتماعات مع المسؤولين في القاهرة، في أحدث محاولة لإبرام اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.


ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وآخرين إسرائيليين قولهم إنه من المنتظر أن يسافر بيرنز إلى مصر الثلاثاء المقبل.


وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال إن الرئيس بايدن وفريقه يسعيان إلى هدنة إنسانية تضمن إعادة الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٥

العثور على جثمان الشهيدة الطفلة الفلسطينية هند رجب و5 من أفراد عائلتها

ش

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي

احتلال

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويغلق مداخل بيت أمر شمال الخليل

شهداء٤

25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس

عع

صحة غزة: حياة الكادر الطبي والنازحين داخل مجمع ناصر الطبي مهددة

قصف

18 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على رفح

أخبار متعلقة
حماس

وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

تبادل-الأسرى-مع-حماس-730x438-1-730x438-1-730x438

منها البقاء في السلطة.. المقاومة تضع 3 شروط لصفقة تبادل أسرى جديدة

414

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

55555

أسامة حمدان : المقاومة لا تزال تدير المعركة بقوة واقتدار

6666

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون منذ 24 ساعة للإفراج عن الأسرى

١

نيويورك تايمز: "سي آي إيه" تجمع معلومات عن قادة المقاومة وتقدمها لإسرائيل