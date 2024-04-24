الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة لإجلاء المدنيين من رفح

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة على الأردن؟

حفل "عقيقة" للمولود طلال مهند هاني حبيبة - صور

الملك ينبه من خطورة التصعيد في المنطقة

الجزائر.. تفكيك شبكة دولية لتهريب الحشيش والكوكايين

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاربعاء

بايدن يوقع قانوناً ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

غالانت: نصف قادة حزب الله قتلوا بالغارات

الأربعاء، 24-04-2024 09:44 م

إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة لإجلاء المدنيين من رفح

image


الوكيل الاخباري - قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة المقاومة الإسلامية حماس في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.

وقال متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء إن إسرائيل "ستمضي قدما" في عملية برية لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.

اضافة اعلان


وقال مسؤول الدفاع إن وزارة الدفاع الإسرائيلية اشترت 40 ألف خيمة، تسع الواحدة منها ما بين 10 أشخاص و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420241485328975702288

غالانت: نصف قادة حزب الله قتلوا بالغارات

main_image66290a115a245

حالة تأهب بالبلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية

420241523851932753443

غالانت: الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالجبهة الشمالية

02080637904378273563083031188371

الاحتلال يقتحم مقر مكتب العمل في البلدة القديمة بمدينة الخليل

33PG2DD-highres-1698769806

القسام تستهدف قوات إسرائيلية وسط قطاع غزة

556611

برنامج الأغذية العالمي: 6 أسابيع للوصول إلى المجاعة بغزة

أخبار متعلقة
ك

كالكاليست: 28 شخصية اقتصادية قدمت التماسا لعزل نتنياهو

ططط

لبيد: كل شيء ينهار وكافة الخيارات أمام إسرائيل سيئة

قصف غزة 29-10.jpg-3b21d4a2-255b-41ae-a085-b29a6972e1df

رئيس الوزراء الإسباني يرفض رد وتفسيرات نتنياهو بشأن اغتيال موظفي إغاثة بغزة

900x450_uploads,2024,04,02,8e9f32ba43

عاجل بولندا: استهداف المطبخ العالمي وضع تضامننا مع إسرائيل في اختبار صعب

33

وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو يضحي بالرهائن خدمة لمصالحه السياسية

7ea7cda0-f08f-11ee-a041-a734ae2e6430

نتنياهو يعترف بمسؤولية إسرائيل عن قتل عمال الإغاثة الأجانب بغزة