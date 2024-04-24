إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة لإجلاء المدنيين من رفح

الوكيل الاخباري - قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة المقاومة الإسلامية حماس في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.



وقال متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء إن إسرائيل "ستمضي قدما" في عملية برية لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.

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وقال مسؤول الدفاع إن وزارة الدفاع الإسرائيلية اشترت 40 ألف خيمة، تسع الواحدة منها ما بين 10 أشخاص و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.