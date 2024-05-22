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الأربعاء، 22-05-2024 10:04 ص

إسرائيل تشتعل غضبًا من إعلان "فلسطين مستقلة" وتستدعي سفراءها في النرويج وأيرلندا وإسبانيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، أنها أمرت بالاستدعاء الفوري للسفيرين الإسرائيليين من إيرلندا والنرويج، رداً على قرار البلدين بالاعتراف بدولة فلسطينية.

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واعترفت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، بدولة فلسطينية "مستقلة"، في خطوة قد تتبعها عدة دول أوروبية أخرى رغم التحذيرات الإسرائيلية.


وقال وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، في بيان: "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج، لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".


كما واعلنت إسرائيل لاحقاً انها استدعت سفيرها لدى إسبانيا للتشاور بعد اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية.




 




 

 


 

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