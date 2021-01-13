إصابات إثر اعتداء المستوطنين على مزارعين شرق نابلس

الوكيل الاخباري - أصيب مسن فلسطيني ونجله بالرأس، اليوم الأربعاء، بعد اعتداء المستوطنين المتطرفين اليهود وجنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب المبرح، في خربة الطويل شرق قرية عقربا، جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

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وقال مجلس قروي عقربا، في بيان، إن عددا من المستوطنين وجنود الاحتلال، اعتدوا بالضرب على المواطنين الذين بدأوا بحراثة أراضيهم في الخربة، ما أدى الى إصابة أب وابنه من قرية المجدل بجروح في الرأس، نقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج. وكان عدد من المستوطنين، بدأوا منذ يومين بحراثة أراضي المواطنين في خربة الطويل، في محاولة للاستيلاء عليها.



إلى ذلك، جرفت آليات تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، اراضي واقتلعت اشجارا شرق بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال مسؤول لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت أمر محمد عوض، في بيان، إن جرافات الاحتلال جرفت حوالي ثمانية دونمات واقتلعت أكثر من 80 شجرة زيتون ولوزيات في منطقة القرن شرق البلدة تعود ملكيتها الى المواطن عصام فائق حسن ابو عياش.

واشار عوض، الى ان الاحتلال كان يسمح للمزارع ابو عياش العمل في ارضه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو يمتلك الاوراق الثبوتية لملكيته لهذه الأرض التي تبعد عن شارع الخليل القدس أكثر من كيلو متر، وعن الشارع الالتفافي حوالي 3 كيلو مترات.



-- (بترا)

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