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الخميس، 11-11-2021 02:21 م

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في بيت أمر شمال الخليل

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الوكيل الإخباري-أصيب عشرات الطلبة والفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الخميس، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة طلابية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، لمناسبة الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

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وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض لـ"وفا"، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، باتجاه المشاركين في مسيرة انطلقت من مدارس بلدة بيت أمر صوب منطقة عصيدة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.


وقال إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالبوابة الحديدة، ومنعت الفلسطينيين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها.

 

وفا

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