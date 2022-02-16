إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الإخباري-

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أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان لـــــ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين عدي محمد يونس ثوابته (19 عاما)، وعمار محمود يونس ثوابته (18 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.