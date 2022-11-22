إصابات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على مباراة في بيت لحم

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من اللاعبين بالاختناق مساء الاثنين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لملعب الخضر في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أثناء مباراة بين فريقي الخضر وإسلامي بيت لحم ضمن الدوري التصنيفي تحت 17 عامًا لكرة القدم.



وهاجم جيش الاحتلال الملعب بقنابل الغاز المسيلة للدموع بين شوطي المباراة، حيث تسرَّبَ الغاز إلى الميدان، والممرات، وغرف اللاعبين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم ومن الجماهير الحاضرة بالاختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.



ورغم عدوان الاحتلال السافر، أصر الفريقان على استكمال المباراة.



ويواصل الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانه على الرياضة، والرياضيين الفلسطينيين، حيث يعمل بشكلٍ دائم على إعاقة الفعاليات المختلفة، حتّى تلك التي تخص الأطفال، والفئات العمرية.

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