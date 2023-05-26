إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة في نابلس

الوكيل الاخباري - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

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وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وفقا لما أفاد به مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل .



وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين الفلسطينيين إلى المشاركة بالمسيرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.



وفا

