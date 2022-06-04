السبت 04-06-2022
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السبت، 04-06-2022 02:00 م

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير في مسافر يطا

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الوكيل الاخباري- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين بالاختناق، اليوم السبت، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع فعالية رفضا لمخطط التهجير والتوسع الاستيطاني بمسافر يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان


وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن الفعالية أقيمت بمشاركة عشرات المتضامنين من داخل أراضي العام 48، وأهالي مسافر يطا، في منطقة الركيز المؤدية الى المسافر.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين واعتدى عليهم بالضرب والركل، وتفريقهم بالقوة.

وفا

 




 

 


 

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