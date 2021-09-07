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الثلاثاء، 07-09-2021 02:27 م

إصابات بالاختناق خلال قمع فعالية مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

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الوكيل الاخباري- اصيب اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال قمعها فعالية لإقامة خيمة اعتصام في قرية التوانة جنوب شرق يطا جنوب الخليل، احتجاجا على التوسع الاستيطاني والاعتداء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، والتي دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان الحماية والصمود، واقليم حركة فتح في يطا.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المشاركين في الفعالية، واعتدت بالضرب على الصحفيين، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين والنشطاء، عرف منهم الصحفي مصعب شاور، والمسن سليمان الهذالين، ومحمد الهذالين، ومتضامنين أجانب، أفرج عنهم بعد ساعة من احتجازهم.

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المصدر: وفا

 

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