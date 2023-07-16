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الأحد، 16-07-2023 03:01 م

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت لحم

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الوكيل الإخباري- أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، ظهر اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مدينة بيت لحم.

وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي ما زالت مندلعة في منطقة باب زقاق حتى مفرق الراضي، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضاف، أن عشرات الدونمات تم احراقها بفعل القنابل الحارقة التي أطلقتها قوات الاحتلال في منطقة السينما وسط مدينة بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط اغلاق مداخلها كافة، وذلك بذريعة إطلاق نار في المكان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.

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وفا

 




 

 


 

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