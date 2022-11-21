إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري-أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين وطلبة المدارس بالاختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من مجمع المدارس على المدخل الشمالي لبلدة تقوع شرق بيت لحم.

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وأفاد رئيس بلدية تقوع موسى الشاعر، بإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين وطلبة المدارس عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بالقرب من مجمع المدارس.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتواجد باستمرار في محيط مجمع المدارس وتستفز الطلبة وتعرقل وصولهم للمدارس.



وفا

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