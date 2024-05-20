إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الوكيل الإخباري- أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام حيي صافا والبياضة في البلدة، ما تسبب بإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.



كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، ما تسبب في تحطيم زجاج عدد من المركبات، وأغلق جنود الاحتلال الشارع الرابط بين بلدتي بيت أمر وصوريف ومنعوا المركبات من المرور.





