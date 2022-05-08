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الأحد، 08-05-2022 04:28 م

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

إصابات-بالاختناق-خلال-مواجهات-مع-الاحتلال-في-رمانة-غرب-جنين


الوكيل الإخباري-أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بأكثر من 50 ألية عسكرية ونشرت قناصتها على أسطح المنازل، قبل أن تداهم منزلي المواطنين الفلسطينيين يوسف الرفاعي وعماد أبو شقير صبيحات، ما تسبب باندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.

 

 

وفا

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