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السبت، 04-02-2023 11:29 ص

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الجلمة أمس

الاحتلال٣


الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجلمة شمال جنين.

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وأفاد رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.


وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة يعبد على حاجز عسكري "دوتان"، وأفرجت عنهم سبيلهم بعد استجوابهم، كما اقتحمت قوات الاحتلال الحي الغربي من بلدة يعبد.

 

وفا


 




 

 


 

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