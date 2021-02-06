إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الوكيل الإخباري- أصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال وكبار في السن بالاختناق، مساء الجمعة، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في منطقة الخلة من بلدة الطور "جبل الزيتون" بالقدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بينهم أطفال ومسنين، وتم معالجتهم ميدانيا.

المصدر : وفا

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