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الأربعاء، 09-12-2020 12:14 م

تمهيداً لاقتحام المستوطنين للموقع الأثري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بنابلس

م
توضيحية


الوكيل الإخباري - أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضاف، أن مواجهات اندلعت في المنطقة، عقب اقتحام عدد من دوريات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية؛ تمهيداً لاقتحام المستوطنين للموقع الأثري في البلدة، عقب إغلاقه أمام المواطنين. 

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المصدر : دنيا الوطن 


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