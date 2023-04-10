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الإثنين، 10-04-2023 11:41 ص

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

احتلال9


الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة بالبلدة، واعتقلت الشاب مصعب علاء اخليل  (20 عاما).


وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على مركبة للفلسطيني رشدي نصري رشيد صبارنة وحطموا زجاجها الأمامي، فيما اعتدى الجنود على مركبة للفتاة ياسمين محمد صبارنة (32 عاما) وهي من ذوات الإعاقة، وسرقوا مبلغا ماليا من داخلها حسب ما قال والدها.

 

وفا


 




 

 


 

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